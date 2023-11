MILANO (ITALPRESS) – Giornata storica per il Comitato Regionale Lombardia del Coni: presso il Palazzo delle Federazioni di via Giovanni Battista Piranesi 46 è intervenuto per la prima volta l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Ad accoglierlo il presidente del Coni Lombardia Marco Riva: “I giovani appassionati sono i costruttori del futuro – ha dichiarato -, per fare questo ci vuole gioia, dobbiamo essere noi i primi a dimostrarlo per costruire futuro e speranza, ci sono delle criticità, ma ci deve essere questa speranza nel futuro. Lo sport è cultura e movimento, mi piace sempre citare i valori olimpici ovvero l’eccellenza, l’amicizia e il rispetto. Andiamo verso i giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, sono un’occasione unica per fare squadra e creare ponti, per ispirare le future generazioni. Lo sport è uno strumento eccezionale per portare pace. Chiudo sempre col motto olimpico, più veloci, più in alto e più forti, questa alleanza fra il mondo dello sport e Chiesa Ambrosiana è un passo per creare una società migliore”. Il discorso del monsignor Mario Delpini è stato articolato su tre punti e tre parole chiave, ovvero riconoscenza, alleanza e la promozione dello sport. “Ho accolto volentieri l’invito a una visita di cortesia alla sede Coni: mi consente di ricambiare la gentilezza con cui i dirigenti Coni sono presenti a incontri promossi dalla Diocesi, dal CSI per la condivisione di motivi di festa, di iniziative educative. Il mondo dello sport è un mondo così popolato, complesso, interessante – ha proseguito – La comunità cristiana ha sempre avuto simpatia per la pratica sportiva e ha investito molto nel rendere possibile quella pratica sportiva che è intrinseca alla proposta educativa, aggregativa e di integrazione”.

– foto Pia/Italpress –

(ITALPRESS)

