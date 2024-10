NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston supera senza particolari affanni la prima trasferta stagionale. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, i campioni in carica dei Celtics espugnano per 122-102 il parquet dei Washington Wizards sfruttando la vena realizzativa di Brown e Tatum, a referto rispettivamente con 27 e 25 punti; tra i padroni di casa ne realizza 26 Poole. Successo convincente anche per i vice-campioni dei Dallas Mavericks: il quintetto texano sfrutta l’impianto casalingo per mettere al tappeto i San Antonio Spurs per 120-109: la coppia Doncic-Thompson domina la scena con 50 punti complessivi. Affermazione esterne, infine, per Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves, che passano rispettivamente sul campo dei Denver Nuggets (102-87, 28 punti di Gilgeous-Alexander) e dei Sacramento Kings (117-115, 33 punti di Randle e 32 di Edwards).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

