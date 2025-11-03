ROMA (ITALPRESS) – Prima sconfitta stagionale per i Chicago Bulls e i San Antonio Spurs; i Los Angeles Lakers piegano i Miami Heat di Simone Fontecchio. Queste le notizie principali dopo le gare della regular-season della Nba disputate nella notte italiana. Il primo ko dei Bulls, dopo 5 vittorie consecutive, è arrivato sul campo dei New York Knicks, che si sono imposti per 128-116. Sugli scudi, al “Madison Square Garden”, Jalen Brunson, autore di 31 punti. Lo stesso discorso del team di Chicago vale per gli Spurs, che incappano nella prima sconfitta a Phoenix per 130-118. Alla PHX Arena, Suns trascinati da Devin Booker: per lui 28 punti e 13 assist all’attivo. Delude negli ospiti Victor Wembanyama, con soli 9 punti a referto. Stesso discorso per Fontecchio, il quale, dopo un buon inizio di stagione, “perde lo smalto” a Los Angeles, dove i Lakers battono i Miami Heat per 130-120. Anche per l’azzurro soltanto 9 punti all’attivo. “Inutile” invece la quota 31 toccata dal compagno Jaime Jaquez Jr. Nei Lakers tre giocatori sopra i 20: 29 punti per Doncic, 26 per Reaves e 25 per LaRavia.

Questi gli altri risultati delle gare Nba disputate nella notte italiana: Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 137-106, Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 105-129, Charlotte Hornets-Utah Jazz 126-103, Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks 117-109, Toronto Raptors-Memphis Grizzlies 117-104.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).