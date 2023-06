MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo numero di Prima maggio-giugno è in edicola. “Big Bang tv” è il titolo della copertina. Delle cose che sono successe dopo le nomine dei nuovi vertici della Rai e del passaggio di Fabio Fazio a WarnerBros.Discovery è stato scritto tanto, e non poteva essere diversamente, vista la carica di tensioni politiche che ha animato queste vicende. Su Prima comunicazione si fa il punto complessivo sulla situazione e sugli interventi che hanno messo in moto il sistema delle televisioni generaliste irrigidito da anni di immobilismo. Viene presentata anche la nuova squadra dei responsabili dei generi. Con un occhio ai direttori dei tg, primo fra tutti la new entry Gian Marco Chiocci al Tg1.

Nello speciale Papa Francesco focus sui suoi 10 anni di pontificato da grande comunicatore. Sottolineando come il pontefice argentino, con la sua personale testimonianza, ha rivoluzionato il modo di comunicare con i fedeli e con il mondo. E come ha promosso lo sviluppo di una media company, che produce l’informazione vaticana ai tempi del digitale, con 60 nazioni organizzate in 35 redazioni, e poi video, web, un quotidiano e settimanali in varie lingue. Al centro del nuovo numero, anche nuovi editori e intelligenza artificiale.

-screenshot Prima Comunicazione –

(ITALPRESS).

