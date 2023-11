ROMA (ITALPRESS) – Tutto pronto per la Rome 21K-Ford Mustang Mach-E, la mezza maratona organizzata da Forhans Team giunta alla decima edizione, che prenderà il via il 19 novembre, domenica ecologica, con partenza alle 8.30 da Viale della XVII Olimpiade, a due passi dall’Auditorium Parco della Musica, luogo anche di arrivo della gara. La gara si snoderà intorno al Villaggio Olimpico, nel cuore del quartiere più ‘sportivò della Capitale toccando l’area dell’Acqua Acetosa, del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano e dello Stadio Flaminio, e attraverserà anche le strade del centro storico passando per Via del Corso, Via del Babuino, Via del Tritone, Via del Teatro Marcello. Oltre alla tradizionale distanza di 21,097 km, si potrà correre la 10 km su un percorso veloce e scorrevole che ricalca in parte quello della mezza maratona, che partirà alle ore 9.10 sempre da Viale della XVII Olimpiade. L’evento avrà il suo preludio a partire da domani, venerdì 17 novembre, quando alle 12.00, nell’area antistante l’Auditorium Parco della Musica, il Presidente di Forhans Team Gianluca Calfapietra e il Direttore delle Relazioni Esterne di Ford Italia Marco Alù Saffi, inaugureranno il Villaggio-Expo con una cerimonia aperta alla stampa. Per due giorni, dalla mattina e fino alle 18, al Villaggio arriveranno gli iscritti per ritirare il pettorale e nei diversi stand dei partner presenti si svolgeranno eventi che coinvolgeranno tutti i cittadini. Sabato 18, dalle 10 alle 13, allo stand Ford sarà presente il più famoso dei runner italiani, il romano Giorgio Calcaterra, che sarà a disposizione di tutti per scambiare esperienze e scattare foto. Sempre sabato, dalle ore 14, allo stand di RomaCammina partiranno una serie di lezioni dimostrative di camminata sportiva e nordic walking gratuite e aperte a tutti. Dalle 16, invece, saranno presenti i pacemaker di Marathon Truppen, i più famosi “angeli” della corsa della Capitale. Alla mezza maratona è prevista la partecipazione di oltre 2.500 runners provenienti da 34 Paesi, e di circa 1.600 per la 10 km. Tra i partecipanti alla 21 chilometri spicca il nome dell’olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino, mentre alla 10 chilometri parteciperà la Presidente del Municipio I di Roma Capitale Lorenza Bonaccorsi. La Rome 21K-Ford Mustang Mach-E sarà valida per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale di Mezza Maratona Fidal Lazio – Assoluto (1, 2 e 3 M e F) e di Categoria (Junior e Promesse M e F) e di Campione Regionale sulla 10 km – Assoluto (1, 2 e 3 M e F) e di Categoria (Junior e Promesse M e F). (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Rome 21K-Ford Mustang Mach-E