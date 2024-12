Prevedere nuove pandemie con l’analisi dei dati

ROMA (ITALPRESS) - Contrastare le future pandemie attraverso l’analisi dei dati dei genomi ricombinanti dei virus. Uno studio pubblicato su Nature Communication presenta i promettenti risultati di RecombinHunt , un nuovo metodo data - driven sviluppato dal Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano e dall’Università degli Studi di Milano, in grado di riconoscere, con grande precisione e efficienza computazionale, genomi ric ombinanti di SARS - CoV - 2. Il metodo, sviluppato nel contesto del progetto SENSIBLE del PNRR può essere un importante strumento per contrastare future pandemie, come spiega Anna Bernasconi, ricercatrice del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioinge gneria e responsabile del progetto SENSIBLE. col/sat/gtr