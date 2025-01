Prete “Mondo arabo molto interessante per le imprese italiane”

ROMA (ITALPRESS) - "Possiamo crescere molto come export e soprattutto avviare collaborazioni con Paesi che sono in grande crescita e hanno voglia di Italia sia sotto l'espetto di prodotti made in Italy ma anche tecnologia, macchinari e noi siamo pronti a fare la nostra parte", ha detto il presidente di Unioncamere Andrea Prete, a margine del Business Forum Italo Arabo. xc3/ads/gtr