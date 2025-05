ROMA (ITALPRESS) – Il candidato di estrema destra George Simion quando lo scrutinio è quasi completato è in testa nella seconda tornata elettorale tenutasi in Romania, dopo quella del 24 novembre dello scorso anno, annullata per decisione della Corte costituzionale.

Simion è avanti con oltre il 40 per cento dei consensi. A seguire Cris Antonescu, candidato della coalizione di governo, sostenuto da Partito socialdemocratico (Psd), Partito nazionale liberale (Pnl) e partito della minoranza ungherese (Udmr), e il sindaco di Bucarest Nicusor Dan.

“Insieme abbiamo scritto la storia oggi, ci stiamo avvicinando a un risultato eccezionale”, sono state le prime parole di Simion.

Tra i primi a complimentarsi, il vicepremier Matteo Salvini: “In Romania il popolo ha finalmente votato, liberamente, con testa e cuore. Con buona pace dei “signori” di

Bruxelles e dei loro sporchi trucchi. Bravo George Simion”, ha scritto il leader leghista sui social.

(ITALPRESS).

– Foto IPA Agency –