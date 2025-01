VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ricevuto oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, il nuovo Questore di Belluno Roberto Della Rocca, insediatosi il 16 dicembre scorso. Zaia e Della Rocca si sono intrattenuti in cordiale colloquio su vari tempi di interesse generale e comune. Il Governatore ha assicurato al Capo della Questura bellunese la massima disponibilità a tutte le possibili collaborazioni istituzionali per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini, anche in vista della corsa verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

(ITALPRESS).