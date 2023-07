VENEZIA (ITALPRESS) – La consigliera delegata alle attività teatrali e cinema, Giorgia Pea, ha preso parte questa mattina, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, alla presentazione dell’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in programma al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre. All’appuntamento sono intervenuti Roberto Cicutto, presidente della Biennale di Venezia e Alberto Barbera, direttore artistico del Settore Cinema. “Una mostra giunta all’80° edizione, ha sottolineato Cicutto, orientata al futuro, come testimonia il manifesto ufficiale che guarda lontano e si avventura verso nuove strade. Una manifestazione che sa vivere all’interno degli eventi storici che la contraddistinguono, mettendo nel proprio bagaglio temi molto importanti”. Il presidente della Biennale ha annunciato il completo rinnovamento della Sala Perla e il lavoro dell’Istituzione per rinnovare e mettere in sicurezza gli spazi che ospiteranno la rassegna oltre che la conferma dell’impegno sulla neutralità carbonica.

“Il Comune di Venezia – ha sottolineato a margine la delegata Pea – sostiene da sempre la Mostra internazionale di arte cinematografica che si svolge ogni fine estate al Lido, non solo attraverso il contributo alla manutenzione dei luoghi che ospitano la manifestazione, oggetto di straordinari lavori pubblici, sia all’interno delle sale di proiezione che all’esterno, ma anche con il potenziamento del servizio di trasporto pubblico e quello di pulizia della città. Attività imprescindibili per la massima riuscita di un evento straordinario che di anno in anno si rinnova”. Il direttore Barbera ha invece illustrato il programma della 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che vedrà 23 film in concorso, di cui sei italiani e 15 diretti da registi mai stati in gara.

Ad aprire la rassegna sarà il film “Comandante” di Edoardo De Angelis, dopo la disdetta forzata di Challengers di Luca Guadagnino, che uscirà nell’aprile 2024, a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori americani. Restano invece confermati tutti gli altri film statunitensi che erano stati invitati. In programma 22 titoli fuori concorso, tra fiction, non fiction, series, cortometraggi; 30 quelli della sezione Orizzonti (di cui 13 cortometraggi e 17 lungometraggi), il concorso internazionale dedicato a film rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema mondiale. 20 saranno invece i titoli di “Venezia classici” la selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell’ultimo anno da cineteche e istituzioni culturali. Saranno invece 44 i progetti di Venice Immersive. “Mancherà qualche star ma non sarà una Mostra autarchica – ha dichiarato Barbera – sarà altamente rappresentativa del cinema contemporaneo”.

