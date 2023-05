VENEZIA (ITALPRESS) – Torna puntuale per l’undicesima volta, nel mese di maggio, l’appuntamento con la “Festa dell’Europa”, promossa da “Europe Direct” del Comune, in collaborazione con il Consiglio d’Europa-sede di Venezia, il Parlamento europeo e la Commissione europea, che quest’anno avrà come titolo, e filo conduttore, “L’Europa delle libertà e dei diritti”. Il nutrito calendario degli eventi è stato presentato questa mattina, al Municipio di Mestre, con una conferenza stampa a cui hanno preso parte la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, il vicesindaco, Andrea Tomaello, la responsabile di Europe Direct del Comune, Francesca Vianello, il referente del Festival internazionale della Geopolitica europea, Carlo Mazzanti. “E’ una manifestazione – ha sottolineato la presidente Damiano – che seguo da vicino oramai da otto anni, e che vedo con soddisfazione, crescere di volta in volta, a dimostrazione della vocazione europea, di Venezia, città storicamente aperta al dialogo e multietnica.

Quest’anno vengono proposti una trentina di appuntamenti, che spaziano, come da tradizione su più fronti: dalle mostre, alle presentazioni di libri, dalle proiezioni di film finalisti al “Premio Lux” agli incontri di Caffè Europa”, dagli eventi musicali ai seminari riservati agli studenti”. “Uno degli obiettivi primari della manifestazione – ha spiegato il vicesindaco Tomaello – è in effetti quello di coinvolgere le giovani generazioni nel ‘progetto Europa’, raccontandone la storia, l’evoluzione, quello che è oggi e quello che potrà diventare domani, per garantire al nostro Paese e al nostro continente un futuro di pace e prosperità”. La grande novità di quest’anno sarà lo “sbarco”, all’interno della manifestazione, di un format ormai affermato e di successo, come il “Festival internazionale della Geopolitica europea”, che proporrà, dall’11 al 13 maggio, all’interno dell’M9, un serie di incontri con personalità del mondo politico e dell’informazione: attesi, tra gli altri, i direttori della “Repubblica”, Maurizio Molinari, del “Foglio”, Claudio Cerasa, del “Gazzettino”, Roberto Papetti.

Il primo appuntamento con la “Festa dell’Europa” è fissato per venerdì 5 maggio, alle ore 12.30, all’Ospedale civile di Venezia, con l’inaugurazione della mostra “Le madri e i padri fondatori dell’Unione Europea”. Palazzi comunali illuminati di blu, dal 5 all’11 maggio, inoltre, per celebrare due date importanti: quelle del 5 maggio 1949 (fondazione del Consiglio d’Europa) e del 9 maggio 1950 (atto virtuale di nascita dell’Unione Europea).

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

