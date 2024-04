ROMA (ITALPRESS) – La Serie A e il Made in Italy, unite per un obiettivo comune, quello di promozione e trasferimento del modello italiano all’estero. In occasione della prima giornata del Made in Italy che si celebrerà il prossimo 15 aprile, infatti, la Lega di Serie A e il ministero delle Imprese e del Made in Italy coniugano le loro forze per l’iniziativa alla quale sarà dedicata la 32 giornata di campionato di serie A. Proprio dalla sede del Mimit, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e l’amministratore delegato della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Luigi De Siervo, hanno spiegato le numerose sfaccettature dell’iniziativa, volta a “coniugare arte, cultura, storia, con scienza, tecnologia e impresa, come fa l’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, simbolo della giornata”. Così lo stesso Urso, che ha poi proseguito mettendo in evidenza la mission di valorizzare imprese e prodotti italiani all’estero, il tutto veicolato anche attraverso il calcio e la Serie A: “Tutti i campioni stranieri che hanno partecipato al video spot di questa iniziativa sono un elemento importante per far valere il made in Italy nel mondo, sia per quanto riguarda l’attrattività del territorio come turismo e investimenti internazionali, che per quanto concerne i prodotti che il territorio realizza e che soddisfano numerose esigenze a livello mondiale. La Serie A – prosegue – saprà esprimere tanto in quanto soft power del Paese, fatto di storia, innovazione, arte e cultura. Rappresenteremo tutto questo durante la giornata corrente, in modo tale da farlo con costanza nella quotidianità. In questo Paese il made in Italy è uno stile produttivo, ed è per questo che tale ministero rappresenta il sistema produttivo e il sistema Italia nella sua complessità”. Una forza, quella del made in Italy, rappresentata anche dalle diverse possibilità “che la Serie A e il calcio italiano mettono a disposizione del Paese”, così come sottolineato successivamente da Andrea Abodi: “Questa giornata consentirà di testimoniare le tante eccellenze che questo Paese esprime – ha esordito il ministro per lo sport e i giovani -. Un significato che vogliamo trasferire in un’ottica quotidiana, esprimendo tutte le possibilità che la Serie A e il calcio mettono a disposizione, facendo in modo che lo sport, oltre a far bene al Paese, possa produrre degli interessi all’estero. C’è ancora un potenziale di crescita da ottimizzare, con un’iniziativa come questa che offre spunti per una sistematicità di pensiero. Mi auguro infatti che le imprese italiane utilizzino il nostro prodotto per promuovere ciò che di prezioso possediamo, anche a livello regionale. Il calcio italiano e la Serie A vanno focalizzati nell’ottica della promozione del sistema nazionale”. Da impatti e prospettive sul contesto delle imprese e del settore sport a quello sui campo di Serie A, dove saranno diverse le iniziative facenti parte del programma studiato per la giornata del made in Italy: “Presentiamo una giornata dedicata al calcio italiano in quanto uno dei soft power del Paese, che trasferisce noi una responsabilità che conosciamo bene – ha detto l’ad della Lega di Serie A, De Siervo -. Era importante ritrovarsi per utilizzare il prodotto Italia ai fini della comunicazione con il mondo intero. Questo avverrà con una personalizzazione al centro del campo, con dei gagliardetti speciali e il porta pallone dedicato, oltre che dei messaggi lanciati dai telecronisti e delle grafiche. Il calcio – ha chiosato – è utile e funzionale per lanciare dei messaggi positivi alle nuove generazioni per un sistema di valori che ci rappresenti, cercando di mettersi a disposizione del Paese”.

