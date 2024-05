NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Campioni in difficoltà. I Nuggets perdono anche gara-2 della semifinale playoff Nba ed è una sconfitta pesante nel risultato e non solo. Minnesota si impone 106-80 alla Ball Arena di Denver e indirizza la serie portandosi sul 2-0. Pur senza Gobert i Timberwolves giocano una grande gara limitando gli avversari e affidandosi alla coppia formata da Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns, entrambi a referto con 27 punti e con il secondo che aggiunge al suo score anche 12 rimbalzi, mentre sono 7 gli assist del primo. In doppia cifra dalla panchina anche Naz Reid e Nickeil Alexander-Walker con un bottino di 14 punti a testa. Tanto basta per mettere al tappeto i campioni in carica, in serata no e adesso chiamati alla reazione. I 20 punti di Gordon e la doppia doppia di Jokic (16 punti e altrettanti rimbalzi, 8 gli assist) non sono sufficienti, anche perchè Murray si limita a un contributo di 8 punti e 13 rimbalzi. Dalla panchina arrivano i 13 punti di Holiday, ma Minnesota va sul 2-0 e per Denver diventa sempre più complicato difendere il primo titolo della storia conquistato lo scorso anno.

In gara-1 della semifinale della Eastern Conference è New York a scattare in avanti sfruttando il fattore campo e imponendosi 121-117 sui Pacers, al termine di un match combattuto che ha avuto in Jalen Brunson un protagonista assoluto. Per lui 43 punti (con 6 rimbalzi e altrettanti assist), ma gira bene l’intero quintetto e vanno tutti in doppia cifra: ne fa 25 DiVincenzo, 24 (con 13 rimbalzi e 8 assist) Hart, quindi 13 a testa Anunoby (9 i rimbalzi) e Hartenstein. Indiana c’è e lotta, cedendo soltanto alla fine con Turner che mette a referto 23 punti, 19 sono quelli di Siakam, 12 per Nesmith e 11 per Nembhard, mentre dalla panchina ne arrivano 18 da McConnell e 12 da Toppin. Knicks in vantaggio: 1-0.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]