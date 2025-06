Presentata a Modena la settima edizione del Motor Valley Fest

BOLOGNA (ITALPRESS) – È tutto pronto per la settima edizione del Motor Valley Fest, in programma a Modena dal 5 all’8 giugno 2025, che per quattro giorni trasformerà la città in un palcoscenico a cielo aperto della mobilità.

“La Motor Valley è una delle più forti espressioni dell’identità, della passione e dello sguardo rivolto futuro della gente dell’Emilia-Romagna, e porta costantemente tutto questo all’attenzione del mondo attraverso auto e moto straordinarie e il loro prezioso retaggio– ha commentato l’assessora regionale al turismo, Roberta Frisoni-. Il Motor Valley Fest celebra questa eccellenza su un ‘palcoscenico’ prestigioso come la città di Modena, con le sue splendide piazze, i palazzi storici e i monumenti Unesco. Pochi eventi come questo sanno affiancare esposizioni di modelli rari, parate e raduni a momenti di confronto sul futuro della mobilità, dell’industria automotive e su come lo affrontano le start up più innovative”.

“Un evento – prosegue l’assessora– che mette a fuoco anche uno dei più dinamici elementi di attrazione turistica della nostra regione, dove il racconto del saper fare in tanti settori, assieme agli appuntamenti agonistici, come ha dimostrato recentemente il gran Premio di Formula Uno a Imola salutato da oltre 240mila spettatori, sono diventati il volano per la scoperta di questi territori per i nostri visitatori soprattutto internazionali.”

Oltre 40 brand – tra case auto, costruttori, circuiti, università, enti e aziende della filiera – animeranno il centro storico con un grande percorso espositivo diffuso in più di 10 piazze e luoghi simbolo della città. Un viaggio immersivo tra storia, innovazione e design, dove i protagonisti della Motor Valley dell’Emilia-Romagna – Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Dallara, Pagani – incontrano le realtà emergenti della sostenibilità e della ricerca.

Saranno esposti più di 60 veicoli tra supercar, moto, prototipi e modelli d’epoca, accanto a concept innovativi, simulatori e installazioni dinamiche.

Piazza Roma ospiterà dal 5 all’8 giugno il Best of Motor Valley con l’esposizione al pubblico delle auto e delle moto più iconiche e rappresentative del passato e del presente dei brand della Motor Valley: in mostra, tra gli altri, gioielli iconici come la Ferrari F80, la Dallara Stradale, la Lamborghini Temerario, l’Utopia Roadster di Pagani, la Maserati GT 2 stradale e le Ducati Panigale V4 Tricolore, Panigale V4 Tricolore Italia, Panigale V4 Lamborghini.

Protagonisti anche i quattro celebri circuiti della Motor Valley (Autodromo di Varano de’ Melegari, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, Autodromo di Modena, Misano World Circuit Marco Simoncelli), la Scuderia de Adamich, la Scuderia Tricolore e il Museo Ferruccio Lamborghini.

Per l’intera durata del Fest, i Giardini Ducali ospiteranno il Padiglione delle Classiche, un nuovo spazio dove poter celebrare l’eredità, la cultura e la bellezza delle auto nate nel cuore della Motor Valley: granturismo e sportive leggendarie si raccontano tra eleganza e restauri live firmati Bacchelli & Villa. Una straordinaria esposizione a cielo aperto di auto storiche e delle storie dietro i modelli, i marchi e le persone che hanno costruito la leggenda di questa terra.

La città vivrà anche attraverso un fitto calendario di sfilate, raduni e parate che attraverseranno Modena come una lunga festa in movimento. E anche i musei e le oltre 20 mostre dedicate al mondo dell’auto arricchiranno il racconto: fotografie, collezioni d’autore, carrozzerie e modellini racconteranno l’evoluzione della velocità, tra arte, cultura meccanica e cinema. Il viaggio nella Motor Valley correrà anche sul grande schermo, attraverso anteprime nazionali e una rassegna cinematografica con proiezioni e incontri dedicati all’automobilismo e ai grandi viaggi su quattro ruote.

I musei motoristici della città resteranno aperti con eventi speciali, offrendo un’immersione totale nella leggenda della Motor Valley, dai luoghi simbolo di Ferrari e Maserati a quelli di Stanguellini e Pagani.

Il racconto si estenderà anche oltre Modena, con eventi diffusi in località del distretto come Formigine e Maranello. Il 7 e 8 giugno, con il Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme, ritornerà sulle strade modenesi la bellezza senza tempo di alcune delle auto più straordinarie al mondo. Gran finale domenica 8 giugno con la proclamazione del Best of Show in Piazza Roma, davanti al Palazzo Ducale.

Motor Valley Fest 2025 alzerà il sipario giovedì 5 giugno con il convegno Inaugurale, alle 9, al Teatro Storchi di Modena. Previsti i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari, del presidente della Regione Michele de Pascale e del sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Sul palco saranno protagonisti Stefano Domenicali, Presidente e Ceo Formula 1 (in collegamento video), Jan-Christoph Köstring e Michele Bertoncello di McKinsey & Company, che presenteranno una ricerca esclusiva sul comportamento dei clienti ultra-high-end nel settore automotive; Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione; Teodoro Lio, ceo di Accenture Italia eBrunello Cucinelli, imprenditore e umanista.

Per l’intero pomeriggio di giovedì 5 giugno e per l’intera giornata di venerdì 6 giugno, spazio alle 14 tavole rotonde del programma convegnistico suddivise in tre macrotemi: “Industry”: filiera, normative ESG, investimenti, mobilità elettrica; “Innovation”: AI, smart mobility, startup, tecnologie emergenti; “Consumer Experience”: racing, heritage, design, nuovi modelli di relazione con il cliente.

Gli eventi del format Innovation & Talents, che si svolgeranno alla Fondazione Collegio San Carlo, dal 5 al 7 giugno, saranno il cuore dell’incontro tra studenti, università, aziende e professionisti. Sono previsti 13 Talent Talk, con il coinvolgimento di brand quali Ferrari, Pagani, Lamborghini, Dallara, Ducati, e realtà come Accenture, Art Group, Brembo, CNH, HPE Coxa, Loccioni e il team Visa Cash App RB F1.

Tra le novità di quest’edizione, l’Hackathon promosso da AssetClassic e Motor Valley Accelerator con il supporto di TikTok, in programma il 7 e 8 giugno. Giovani talenti si sfideranno nello sviluppo di soluzioni innovative basate sulla data analysis e l’intelligenza artificiale, con premi e mentorship dedicate.

Il 5 giugno torna anche l’atteso appuntamento con la Meet & Match Night, format B2B che vedrà protagoniste 46 startup italiane e internazionali, pronte a presentare le proprie soluzioni tecnologiche a investitori, aziende e stakeholder del settore.

In Piazza Grande, University Village accoglierà università e scuole di alta formazione da tutta Italia, con l’esposizione di prototipi realizzati dagli studenti, tra cui monoposto di Formula SAE, motociclette sperimentali e modelli in scala per gare di automobili radiocomandate stampate in 3D.

