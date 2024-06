VENEZIA (ITALPRESS) – Prosegue la programmazione estiva di Piazzetta Malipiero, nell’ambito della manifestazione Palcoscenici Metropolitani, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia e da Arteven, Circuito Multidisciplinare Regionale grazie al contributo del MIC riservato a organismi finanziati nell’ambito del Fondo Nazionale per lo Spettacolo.

Il palco estivo del Toniolo ospita lunedì 17 giugno alle ore 19.30 il concerto di Hybrid Music Ensemble, formazione musicale nata dall’omonimo progetto musicale, culturale ed educativo sostenuto dal Settore Cultura del Comune di Venezia e condotto da Maria Roveran, Marco Centasso e Joe Schievano per Associazione Tadàn.

L’Ensemble – composto da giovani musicisti/e e cantati dai 18 ai 35 anni – eseguirà i brani inediti che i/le partecipanti hanno “costruito” insieme, alternandoli a brani inediti scritti appositamente per il gruppo anche accompagnati da recitativi musicati realizzati dai ragazzi e dalle ragazze che si sono ispirati al tema del gioco, o meglio, del “mettersi in gioco”.

Il percorso musicale svoltosi da aprile a giugno ha portato il gruppo a lavorare su voce ed esecuzione strumentale, interpretazione e composizione alternando la pratica a nozioni tecnico-teoriche e momenti di feedback e confronto di gruppo.

Hybrid Ensemble in Concerto vuole raccontare questa esperienza di socialità creativa attraverso un concerto che è performance sonora, strumentale e vocale partecipativa ed inclusiva.

La musica che ne risulterà, frutto di un processo creativo partecipato ed attivo, desidera condurre gli spettatori attraverso un’esperienza di ascolto non convenzionale, inducendo ad interrogarsi su che cosa significhi oggi suonare insieme a partire dal tentativo di mettersi in relazione empatica gli uni con gli altri.

Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria: https://www.comune.venezia.it/it/content/hybrid-music-ensemble

