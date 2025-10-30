“Prendersi cura di chi cura”, da Fondazione Cariplo sostegno al Terzo Settore

MILANO (ITALPRESS) - Il lavoro di cura è al centro di una crisi silenziosa, ma sempre più urgente. A rilanciare una questione cruciale per il Paese è stato l'evento "Prendersi cura di chi cura", promosso a Milano da Fondazione Cariplo per discutere le difficoltà nel reperire e trattenere professionisti qualificati nei servizi del Terzo Settore. E' stato presentato un Quaderno di ricerca, curato dall'Evaluation Lab della Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, che fotografa un mercato del lavoro in forte tensione. f37/fsc/gtr