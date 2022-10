ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta sarà consegnato a una squadra – e proprio alla “squadra del Papa”, Athletica Vaticana – il premio ciclistico internazionale Vincenzo Torriani, storico organizzatore del Giro d’Italia dal 1949 agli inizi degli anni Novanta. Sabato 29 ottobre la cerimonia al santuario della Madonna del Ghisallo, che Pio XII ha proclamato patrona dei ciclisti il 13 ottobre 1949, sarà preceduta dalla celebrazione della messa in suffragio di tutti gli appassionati delle due ruote e in particolare, a dieci anni dalla morte, di Fiorenzo Magni, ideatore del museo del ciclismo, proprio accanto alla chiesa, pieno di ex voto: biciclette, magliette, fotografie. Appositamente per questa circostanza Papa Francesco ha scritto una dedica autografa alla grande comunità sportiva ciclistica che fa riferimento al santuario della Madonna del Ghisallo. I ciclisti vaticani porteranno il dono del Papa insieme alla maglietta di Athletica Vaticana – Vatican Cycling che a Francesco è stata simbolicamente donata da David Lappartient, presidente dell’Unione ciclistica internazionale. I doni del Pontefice saranno offerti al museo del ciclismo del Ghisallo, davanti al quale c’è anche il monumento al ciclista, benedetto in Vaticano da Paolo VI il 4 luglio 1973.

