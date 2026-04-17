Premio Alberto Sordi 2026: premiate 22 eccellenze tra cinema, cultura e impresa

ROMA (ITALPRESS) – La Casa del Cinema di Roma, a Villa Borghese, ha ospitato la decima edizione del Premio internazionale “Alberto Sordi Family Award 2026”, evento ormai consolidato nel panorama culturale italiano e internazionale. Una serata partecipata e ricca di ospiti, con la presenza anche di numerosi giovani, dedicata alla valorizzazione del talento e dell’eccellenza nei diversi ambiti della società contemporanea.

Il premio, ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino e biografo di Alberto Sordi, nasce con l’obiettivo di ricordare la figura del grande attore attraverso il riconoscimento di personalità che si sono distinte per professionalità, creatività e impegno civile.

Nel tempo, l’iniziativa ha assunto una dimensione internazionale, annoverando nel proprio albo d’oro nomi di rilievo mondiale e quattro Premi Oscar, tra cui Helen Mirren, Colin Firth, Taylor Hackford e Robert Moresco. L’edizione 2026 ha premiato ventidue protagonisti del mondo dello spettacolo, dell’informazione, dell’imprenditoria e della cultura.

Tra i riconoscimenti più attesi quelli a Edoardo Leo, Carolina Rey, Massimiliano Bruno, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Gabriele Cirilli, Daniel McVicar e numerose figure di spicco del giornalismo e del management culturale e aziendale. I premi sono stati consegnati da personalità del mondo istituzionale, mediatico e culturale, in un contesto che ha unito spettacolo e riflessione sul valore del merito.

Il riconoscimento, rappresentato da un bassorilievo dorato raffigurante il vigile Otello Celletti, personaggio iconico interpretato da Sordi, è realizzato dal maestro orafo Massimo Palombo di “Onivars”. Da quest’anno il premio ha anche una versione nella Repubblica di San Marino, che ha registrato grande successo mediatico con milioni di visualizzazioni sui social.

Nel corso della serata è stato ribadito il tema centrale dell’iniziativa: la valorizzazione del merito come leva di crescita sociale e culturale. “Il talento non deve essere nascosto, ma riconosciuto e valorizzato”, ha sottolineato Righetti, evidenziando come il premio voglia dare visibilità a chi contribuisce concretamente allo sviluppo della collettività.

La manifestazione, organizzata da “Loro Comunicazione” con il patrocinio di enti istituzionali e il supporto di numerosi partner del mondo economico e produttivo, si è conclusa con una cena di gala a Palazzo Montemartini e un momento celebrativo finale, confermando il Premio Alberto Sordi Family Award come un appuntamento di riferimento nel panorama culturale e mediatico italiano.

“Questo Premio – spiega l’ideatore e direttore artistico Igor Righetti – nasce con un obiettivo chiaro: riconoscere e celebrare il valore autentico del talento e dell’eccellenza. In un’epoca in cui parlare di meritocrazia può sembrare controcorrente, se non addirittura blasfemo, scegliamo invece di metterla al centro, convinti che il talento non debba essere nascosto o ridimensionato, ma riconosciuto, valorizzato e raccontato. L’ Alberto Sordi Family Award è un premio apolitico e apartitico che si fonda su un unico criterio: il merito. Viene assegnato a tutte quelle personalità che, nei diversi ambiti hanno saputo lasciare un segno concreto del loro passaggio, contribuendo in modo significativo alla crescita e al benessere della collettività. Proprio come Zorro, simbolo di chi incide la realtà con coraggio e identità, premiamo coloro che hanno saputo distinguersi, lasciare un’impronta riconoscibile e offrire qualcosa di utile alla società. Perché il vero valore non è solo emergere, ma fare la differenza”.

-Foto uff stampa Alberto Sordi Family Award-

(ITALPRESS).