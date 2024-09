FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Kia parteciperà per la prima volta allo IAA di Hannover, che si svolgerà dal 16 al 22 settembre. La presentazione in anteprima europea dei concept PBV del brand rappresenterà uno dei momenti clou dell’intera manifestazione. Kia con i PBV sta compiendo un passo ambizioso nel mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV) attraverso la proposta di una articolata gamma di veicoli built-for-purpose.

PBV è l’acronimo dell’espressione “Platform Beyond Vehicles”. In esposizione allo stand Kia (Padiglione 13, posizione C71) vi saranno i concept PV5, PV5 People Mover, PV5 High Roof e PV7. Completamente elettrici, connessi e adattabili, i PBV Kia rappresentano un approccio rivoluzionario al mercato dei veicoli commerciali leggeri, con l’avvio della produzione pianificata per l’estate 2025.

“I nostri PBV flessibili e altamente versatili cambieranno completamente la logistica e i trasporti, con un approccio realmente incentrato sul cliente e un’unica piattaforma elettrica capace di essere adattata a molteplici esigenze di mobilità”, ha dichiarato Marc Hedrich, Presidente di Kia Europe.

Dallo sviluppo alla distribuzione sul mercato, i PBV Kia risultano ideali sia per i clienti B2B che per quelli privati. Come soluzioni di mobilità totale, i PBV concretizzano in modo unico veicoli elettrici fit-for-purpose con soluzioni software avanzate, aggiornamenti over-the-air con dimensioni e capacità di carico da best-in-class, con un’eccellente manovrabilità e l’altezza di ingresso più bassa del mercato.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).