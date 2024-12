AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis ha concluso il suo terzo programma Student Awards su scala globale, assegnando a oltre 660 neodiplomati delle scuole superiori e delle università, figli dei dipendenti provenienti da 22 paesi, un prestigioso premio in denaro durante una cerimonia online. Il programma di formazione, della durata di un anno, sostiene lo spirito innovativo delle menti più talentuose. I candidati di quest’anno hanno condiviso la loro visione della mobilità del futuro attraverso una relazione scritta e hanno progettato esempi di tecnologie innovative, dimostrando così la loro creatività e la capacità di pensare fuori dagli schemi. Dalla sua nascita in Italia nel 1996, il programma ha premiato quasi 16.000 studenti a livello globale con premi in denaro. Il Presidente di Stellantis, John Elkann e Xavier Chèreau, Human Resources and Heritage, hanno celebrato i vincitori della cerimonia di quest’anno.

“Negli ultimi 28 anni, gli Student Awards hanno celebrato migliaia di studenti appassionati”, ha dichiarato Elkann. “Siamo rimasti piacevolmente colpiti dai lavori presentati quest’anno e ringraziamo i nostri studenti per i loro preziosi contributi. Stellantis continua a promuovere la formazione continua. Assegnare risorse a questa generazione di talenti garantisce la creatività e l’agilità necessarie per un futuro sostenibile”.

A ulteriore conferma dell’importanza dei dipendenti, nella sua prima settimana come Presidente del Comitato esecutivo ad interim, Elkann ha visitato alcune delle sedi principali di Stellantis: Auburn Hills, Michigan (USA), Modena, in Italia, e infine Vèlizy, in Francia, proprio durante la cerimonia di premiazione degli Awards. “La formazione continua è alla base dell’innovazione e della crescita”, ha dichiarato Chèreau. “Per Stellantis, gli Student Awards rappresentano un programma di grande valore, perchè ci permettono sia di valorizzare la curiosità e il desiderio di imparare delle nuove generazioni sia di condividere la loro visione e le loro aspettative per la mobilità futura”. Quest’anno, il 46% dei vincitori del premio si è candidato per il secondo riconoscimento, il Sergio Marchionne Award of Excellence, che premia i sei vincitori regionali che hanno dimostrato la loro passione per contribuire a un futuro migliore. I vincitori dell’edizione 2024 del Sergio Marchionne Award of Excellence sono per la Cina: Nathan Ren, Cina; per l’Europa allargata: Felix Regler, Germania; per India & Asia Pacifico: Shraddha Murali, India; per Medio Oriente & Africa: Adrielle Naidoo, Sudafrica; per il Nord America: Grace Liu, Stati Uniti e per il Sud America: Maria Luiza Francisco Moreira, Brasile. Ai sei vincitori regionali è stata offerta l’opportunità di sostenere un colloquio per una posizione all’interno di Stellantis.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).