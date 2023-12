Prefetto Palermo “Faremo di tutto per garantire la sicurezza”

PALERMO (ITALPRESS) - “Il controllo del territorio viene svolto con operazioni sia ordinarie che ad alto impatto: in via La Lumia abbiamo fatto un’operazione molto intensa in seguito alla sparatoria. Noi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità. I commercianti che subiscono atti predatori hanno tutto il diritto di essere allarmati e arrabbiati, ma è impossibile riuscire a prevenire tutto pur avendo organi di sicurezza di grande qualità“. Lo sottolinea il prefetto di Palermo Massimo Mariani durante un incontro con la stampa a Villa Whitaker. xd8/pc/gtr