PALERMO (ITALPRESS) – Sono state illustrate nella Sala Dalla Chiesa della Prefettura di Palermo le azioni del Presidio Territoriale Unitario, nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato lo scorso ottobre dal ministero dell’Interno – dipartimento per gli Affari interni e territoriali e il ministero dell’Economia e delle Finanza – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato . “E’ un’attività complessa – spiega il prefetto Maria Teresa Cucinotta -. I comuni si sentono soli, incontrano mille difficoltà nella risoluzione di certe situazioni e a volte è vero. Questa sinergia è un’opportunità importante da cogliere, tra progetti di efficientemente energetico, pianificazione urbana, azioni da sviluppare. L’istituzione di questi organismi farà da supporto ai Comuni e agli Enti territoriali titolari di progetti PNRR”.

La denuncia di carenze da colmare, attività di monitoraggio e rendicontazione di piccole e grandi opere, con occhio di riguardo ai codici antimafia, sono state al centro dell’incontro tra i sindaci della provincia e il prefetto del capoluogo, che aggiunge: “Quella del PNRR è una materia nuova anche per noi. Siamo nelle fasi più cruciali per capire cosa sta accadendo ai territori e stiamo realizzando a livello locale questa collaborazione interistituzionale. Saremo sempre aperti al dialogo, al confronto, perchè è fondamentale l’implementazione del sistema regis delle opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo dato la massima disponibilità per essere al vostro fianco affinchè il programma del PNRR impegnata in progetti per il Sud non vada perso. Si tratta di uno dei piani più concreti degli ultimi anni, ed è priorità di tutti impegnarsi”. Alla mattinata di confronto ha preso parte anche Daniela Dagnino, direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, che si è detta felice di questo lavoro sinergico, manifestando disponibilità a nuovi incontri e convocazioni subito dopo le festività pasquali.

– foto: xm3/Italpress

