GENOVA (ITALPRESS) – Un aereo ultraleggero è precipitato nel pomeriggio a Isola del Cantone, nell’entroterra di Genova, a pochi chilometri dal confine tra Liguria e Piemonte. Due persone sono morte. L’allarme è scattato intorno alle 14.30, quando alcuni testimoni hanno sentito un boato e scorto delle fiamme in lontananza dopo aver avvistato il velivolo a bassa quota. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco da Genova e Alessandria con mezzi di terra ed elicotteri, automediche, ambulanze, operatori del soccorso alpino e carabinieri.

Dopo circa un’ora di ricerche nei pressi della frazione Montessoro, rese difficili dalla scarsa visibilità a causa della nebbia, sono stati trovati dapprima alcuni resti e uno zaino, poi i corpi carbonizzati degli occupanti. L’aereo era un biposto di ultima generazione partito da Torino. Sono in corso indagini per risalire all’identità delle vittime: secondo le prime informazioni non avevano un piano di volo, che del resto non è obbligatorio per questo genere di velivoli.

– foto Soccorso Alpino –

(ITALPRESS).