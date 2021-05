Precipita la funivia del Mottarone, 13 vittime

Tredici morti e due bambini feriti. E’ questo il bilancio del crollo della cabina della funivia del Mottarone che parte da Stresa, in provincia di Verbania. I due bambini sono stati portati in elicottero in codice rosso al Regina Margherita di Torino. sat/red (fonte video: Carabinieri)