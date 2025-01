VERONA (ITALPRESS) – La nuova Aprilia Tuareg Rally, versione votata alla massima performance in fuoristrada e per molti aspetti vicinissima alla versione da competizione che, con Jacopo Cerutti, ha dominato le ultime due edizioni della Africa Eco Race, il massacrante rally raid che si snoda attraverso i percorsi della mitica Dakar africana, arriva finalmente sul mercato e debutta con un prebooking online, attivo fino al 24 febbraio. Per aggiudicarsi uno dei primissimi esemplari della nuova Tuareg Rally, sviluppata sulla base della preziosissima esperienza di Aprilia Racing con la Tuareg da competizione, è sufficiente collegarsi al sito Aprilia.Com, scegliere un concessionario della rete Aprilia e fissare un appuntamento. Aprilia Tuareg Rally è proposta al prezzo di 13.999 Euro, franco concessionario.

Da oggi è prenotabile collegandosi al sito Motoguzzi.Com anche la nuova ed esclusiva Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo, versione speciale in edizione limitata e numerata della modernissima adventure dell’Aquila, pensata per il viaggio senza confini, e che del celebre Passo porta il prestigioso nome. Realizzata in soli 2.758 esemplari, a evocare la quota del celebre valico alpino, aperto al traffico nel1825 e divenuto negli anni meta irrinunciabile per ogni appassionato motociclista, Stelvio Duecento Tributo si distingue per la colorazione dedicata e il ricco equipaggiamento di serie votato all’avventura. Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo è proposta al prezzo di 18.799 Euro, franco concessionario.

foto: ufficio stampa Gruppo Piaggio

(ITALPRESS).