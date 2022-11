ROMA (ITALPRESS) – La lunga rincorsa al Mondiale 2023 sta per volgere al termine. Tra gli azzurri e la qualificazione al torneo iridato ci sono quattro sfide con alto coefficiente di difficoltà. Si comincia venerdì 11 novembre a Pesaro contro i Campioni del Mondo e d’Europa in carica della Spagna (ore 21). Lunedì 14 novembre l’ostica trasferta a Tbilisi per affrontare i padroni di casa della Georgia (ore 16). Per provare a fare bottino pieno in entrambe le gare e staccare così il pass prima delle ultime due gare nel febbraio 2023, il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha convocato 18 giocatori per il raduno che inizierà a Pesaro lunedì 7 novembre. Gli atleti Niccolò Mannion, Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola si aggregheranno alla squadra il 10 novembre. Non convocato Nicolò Melli. “D’intesa con il CT – ha detto Melli – abbiamo deciso che non prenderò parte al raduno in vista delle gare contro Spagna e Georgia. La Nazionale rimane una mia priorità e tornerò a disposizione nel 2023. Nel frattempo faccio ai miei compagni un grande in bocca al lupo. L’obiettivo è qualificarci al Mondiale il prima possibile e proseguire il nostro percorso di crescita”. Questi gli azzurri convocati: Marco Spissu, Niccolò Mannion, Paul Biligha, Stefano Tonut, Diego Flaccadori, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Riccardo Moraschini, Tommaso Baldasso, Guglielmo Caruso, Michele Vitali, Mouhamet Rassoul, Diouf, Luca Severini, Nicola Akele, Tomas Woldetensae, Alessandro Pajola, John Petrucelli. A disposizione: Davide Moretti, Giordano Bortolani, Davide Alviti.

