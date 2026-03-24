Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 24/3/2026

MILANO (ITALPRESS) - Il teatro è uno dei più grandi strumenti di comunicazione di tutti i tempi. Il teatro è una delle forme di comunicazione più antiche e potenti che esistano. Racconta i sentimenti, il potere, le rivoluzioni, i diritti. Parla alle persone, prima ancora che al pubblico. Nella terza puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, nuovo format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista il regista Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova. Con Livermore abbiamo parlato di teatro come strumento di comunicazione, della forza delle immagini, del ruolo dell’arte nel raccontare il presente e anche della costruzione narrativa di eventi globali come le Olimpiadi. Un confronto intenso su ciò che oggi significa davvero comunicare: emozionare, prendere posizione, lasciare un segno. mrv/abr