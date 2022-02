PALERMO (ITALPRESS) – Poste Italiane celebra anche a Palermo il Pokèmon Day, una giornata dedicata al popolare media franchise nato in Giappone ben 25 anni fa inizialmente come fortunatissima collana di videogiochi, per poi divenire una serie animata, ma anche un gioco di carte collezionabili e, in generale, un fenomeno di cultura crossmediale. Per celebrare il traguardo del quarto di secolo dalla prima apparizione dei Pokemon, Poste ha dato vita a un’iniziativa speciale in contemporanea in quattro città italiane, Bologna, Venezia, Torino e, per l’appunto, Palermo. Nella cornice del palazzo storico delle Poste Centrali in via Roma, è stata presentata la nuova cartella filatelica Pokemon Palermo, in tiratura limitata da 2000 esemplari, che contiene al suo interno due PostalCard affrancate con il francobollo della serie tematica “Il patrimonio naturale e paesaggistico”, serie turistica dedicata al capoluogo siciliano, in cui sono ritratti la Cattedrale e i Quattro Canti. Un modo per esaltare le bellezze della città e, al contempo, omaggiare i Pokemon in questo importante anniversario. All’evento erano radunati alcuni collezionisti e dei bambini appassionati di filatelia e del media franchise nipponico e nel corso di esso, in videocollegamento tra le quattro sedi coinvolte oggi, è stato apposto un annullo speciale “Anime Collection” su una cartolina realizzata ad hoc.

“Oggi siamo qui a Palermo per festeggiare, nell’anniversario dei 25 anni, il Pokemon Day – ha spiegato all’Italpress la referente centrale Filatelia di Poste Italiane, Roberta Sarrantonio – Poste italiane ha realizzato per l’occasione quattro cartelle filateliche a tiratura limitata di 2000 esemplari in altrettante città, qui a Palermo abbiamo la cartella filatelica con il francobollo emesso dal Ministero dello sviluppo economico in data 30 giugno 2021. La cartella contiene due PostalCard, una delle quali annullata. Un’occasione stupenda – ha concluso – per avvicinare i più piccoli alla filatelia: sono intervenuti diversi bambini che hanno timbrato il francobollo con il timbro di Anime Collection”.

La passione per la filatelia non ha età e lo dimostra la partecipazione di alcuni bambini, conoscitori anche del mondo dei Pokemon, all’evento di oggi: “La cosa più bella è che si vede tutta la bellezza delle città d’Italia e i monumenti, tutto questo insieme ai Pokemon, personaggi di fantasia, cosa che è rara vedere insieme – raccontano emozionati i piccoli appassionati – I Pokemon sono bellissimi, colleziono le carte da tanto tempo ed ero molto emozionato di poter partecipare a questa giornata”. Salgono così a otto le cartelle filateliche dedicate al mondo dei Pokemon. In aggiunta a quella riguardante Palermo, gli esemplari realizzati per Venezia, Bologna e Torino completano la collezione partita l’anno scorso con le cartelle di Firenze, Milano, Napoli e Roma.

(ITALPRESS).

