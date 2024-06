ROMA (ITALPRESS) – A poco più di un mese dall’ultimo brano, Post Malone pubblica oggi il nuovo singolo “Pour Me A Drink” feat. Blake Shelton, disponibile su tutte le piattaforme digitali. L’uscita segue l’annuncio di qualche giorno fa del nuovo album dell’artista “F-1 Trillion”, in arrivo il 16 agosto in formato fisico e digitale. Il nuovo album è già preordinabile sullo store di Universal Music Italia nei formati CD Standard, doppio LP standard e, in esclusiva, doppio LP white. Il nuovo singolo di Post Malone “Pour Me A Drink” feat. Blake Shelton, insieme al primo brano estratto del prossimo progetto discografico dell’artista multiplatino “I Had Some Help” feat. Morgan Wallen, racconta il nuovo sound country che i fan potranno apprezzare in “F-1 Trillion”. Il singolo “I Had Some Help” feat. Morgan Wallen è attualmente in Top 15 della classifica EarOne nelle radio italiane.

foto: ufficio stampa Wordsforyou

