Israele e Hamas avrebbero raggiunto un accordo sui principi fondamentali per un cessate il fuoco di 35 giorni. Lo riporta il quotidiano israeliano “Haaretz” citando come fonte funzionari israeliani. L’accordo prevede il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani detenuti a Gaza e il rilascio di un numero imprecisato di prigionieri e detenuti palestinesi dalle carceri israeliane. Il “Washington Post” invece ha riferito di una proposta israeliana che prevede una pausa di 60 giorni nei combattimenti in cambio del rilascio graduale di oltre 100 ostaggi: prima donne e bambini, poi uomini, soldati e i corpi degli ostaggi ancora detenuti da Hamas. Intanto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta inviando il capo della Cia, Bill Burns, in Europa per incontrare il capo del Mossad, il primo ministro del Qatar e il capo dell’intelligence egiziana nella speranza di mediare una nuova pausa nelle ostilità aprendo la strada al rilascio degli ostaggi ancora tenuti prigionieri da Hamas in Gaza, sempre secondo “Haaretz”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

