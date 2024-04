NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Spero davvero che l’Italia, ora che abbiamo il rapporto di Catherine Colonna, segua l’esempio di altri paesi europei e sostanzialmente riprenda i finanziamenti all’organizzazione. È importante non solo per il nostro rapporto bilaterale, che l’Italia dia sostegno politico e finanziario all’agenzia dell’Onu, ma anche perché è un paese importante all’interno dell’Unione Europea. E penso che anche il ritorno dell’Italia aiuterà e sosterrà alcune delle discussioni che potremmo avere in Europa. Quindi è molto importante e il mio messaggio all’Italia è: sono pronto ad andare a Roma in qualsiasi momento, sperando che il Paese ritorni (ad aiutare l’UNRWA)”. A dirlo Philippe Lazzarini, commissario generale di UNRWA, l’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, rispondendo a una domanda di Italpress nel corso di una conferenza stampa all’Onu.

In merito al fatto che gli studenti, in Italia così come negli States, stiano protestando per i palestinesi e occupino le università, Lazzarini ha risposto che “ho condiviso un messaggio al Consiglio di Sicurezza, dove fondamentalmente si è capito che un processo di pace di per sé non è sufficiente. Ciò di cui abbiamo bisogno è una guarigione. Fino ad ora mi ha colpito il fatto che l’empatia anche in questa parte del mondo sia per la maggior parte unilaterale, solo per i palestinesi, senza capire da dove provenga il trauma che è stato creato il 7 ottobre in Israele e anche dall’altra parte; o completamente a favore di Israele, senza alcuna empatia per i palestinesi. Credo che questa incapacità di esprimere empatia reciproca sia la fonte della disumanizzazione del conflitto a cui stiamo assistendo, e penso che un messaggio che potrebbe andare anche per gli studenti è imparare a esprimere compassione ed empatia per le persone nella regione. Perché alla fine, ci aspettiamo che sia i palestinesi che gli israeliani si meritino di vivere in pace e sicurezza”.

Nel successivo briefing Stephane Dujarric – portavoce del Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres – ha sottolineato che “la risposta data da Lazzarini è condivisa dal Segretario Generale Guterres, che si augura che l’Italia ripristini presto i fondi per UNRWA”.

