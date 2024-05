TORINO (ITALPRESS) – Suzuki ha pubblicato i risultati dell’esercizio fiscale 2024. Per il periodo aprile 2023 – marzo 2024, grazie all’impatto positivo dei cambi, all’impegno per la riduzione degli effetti della carenza di semiconduttori e la definizione di prezzi di vendita adeguati in linea ai costi Suzuki ha ridotto i costi di produzione. Di conseguenza, sia le vendite che i profitti hanno raggiunto livelli record. Le vendite nette sono state 5.374,3 miliardi di yen (31,94 miliardi di euro), un incremento di 732,6 miliardi d yen (4,35 miliardi di euro) rispetto all’anno fiscale precedente grazie all’incremento delle vendite in India e Giappone. Il risultato operativo è stato di 465,6 miliardi di yen (2,77 miliardi di euro), un incremento di 115,0 miliardi di yen (638,50 milioni di euro) rispetto all’anno fiscale precedente, dovuto all’aumento del volume delle vendite e il deprezzamento dello yen. L’utile ordinario ha raggiunto i 488,5 miliardi di yen (2,90 miliardi di euro) per l’aumentato di 105,7 miliardi di yen (628,23 milioni di euro) rispetto all’anno fiscale precedente.

L’utile attribuibile ai proprietari della società madre ha raggiunto i 267,7 miliardi di yen (1,60 miliardi di euro) con un aumento di 46,6 miliardi di yen (276,97 milioni di euro).

Le vendite globali della divisione Automobili sono aumentate in paesi come India, Europa e Giappone. Le vendite globali della divisione Motocicli sono aumentate in India e Europa. Il ROE – Return On Equity, il valore patrimoniale netto è aumentato e i profitti si sono ulteriormente attestati all’11,7%. Le previsioni per il prossimo anno fiscale indicano che, grazie a un aumento del volume delle vendite, l’incremento dei costi per le spese di R&D e i costi fissi dovuti agli investimenti per la crescita sarà compensato. Di conseguenza, si prevede di raggiungere nuovi record storici per vendite e profitti. Infine, è previsto un briefing tecnico nel corso del corrente anno fiscale in cui verranno consolidate le strategie rispetto ai diversi settori, a partire dalla tecnologia, con l’obiettivo di annunciare un nuovo piano di gestione a medio termine entro la fine dell’anno fiscale 2024.

Per quanto riguarda gli utili, la Società persegue una politica di dividendi progressiva al fine di garantirne livelli costanti e stabili. In base a questa policy, il dividendo annuale previsto è di 122 yen (0,73 euro) per azione, con un aumento di 22 yen (0,13 euro) rispetto all’anno fiscale precedente. Il dividendo previsto per il prossimo anno fiscale è di 36 yen (0,21 euro) per azione, che corrisponderebbero a 144 yen (0,86 euro) su base pre-split.

Nel nuovo piano di gestione a medio termine che verrà annunciato entro la fine dell’anno fiscale 2024, Suzuki spiegherà la politica di capitale, inclusa la politica di ritorno agli azionisti. E’ previsto sia un aumento del valore aziendale sia un incremento dei prezzi delle azioni, insieme a investimenti per la crescita, come la ricerca e lo sviluppo e gli investimenti nel capitale umano. Inoltre, rimane confermata la politica dei dividendi progressiva.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).