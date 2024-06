ROMA (ITALPRESS) – “Repubblica Ceca e Turchia sono avversari diversi. Nella prima partita siamo stato bravi perchè avevamo il controllo del gioco e della palla, ma la Turchia è un mix incredibile di giovani talenti, abbiamo visto Arda Guler e Yildiz, che sono giocatori giovani ma con un ruolo importante in squadra. Sono supportati dall’esperienza di gente come Calhanoglu. Hanno molta qualità”. Così Roberto Martinez, commissario tecnico del Portogallo, in conferenza stampa, in vista della sfida contro la nazionale turca, in programma domani alle 18 al Signal Iduna Park. “Penso che allo stadio ci sarà un’ottima atmosfera. Dovremo essere compatti, dobbiamo avere un’idea chiara di come fermare la Turchia (che ha vinto la prima gara con la Georgia), ma dobbiamo anche essere noi stessi”, ha aggiunto. Tra le stelle c’è ovviamente Ronaldo: “Non c’è nessun altro giocatore nella storia del calcio che ha giocato 6 Europei. E’ importante sapere, capire, cosa porta un giocatore. Cristiano porta esperienza e porta opportunità da gol. E’ in Nazionale, ripeto, perchè merita di essere qui”, ha spiegato Martinez a chi gli ha chiesto se CR7 potesse giocare 90 minuti.

Assieme al ct in conferenza stampa è intervenuto l’attaccante del Milan, Rafael Leao: “E’ una partita importante, contro una squadra di qualità. Loro sono pericolosi, non possiamo dargli troppi spazi e individualmente possono fare la differenza – ha spiegato il 10 rossonero -. Abbiamo studiato bene quello che ci ha chiesto l’allenatore e penso che sarà del tutto diverso dalla partita contro la Repubblica ceca, ma entriamo per vincere”. Leao poi ha parlato dell’Europeo a livello personale: “Mi sono preparato mentalmente, perchè gli Europei sono sempre stati un obiettivo e un sogno. Competere con la maglia della Nazionale è motivo di orgoglio. Mi sto godendo grandi giocatori, con un grande allenatore e il mio obiettivo è fare una grande campagna collettivamente e anche individualmente”. Infine, su Calhanoglu: “Hakan fa la differenza, ho giocato con lui al Milan e ha tantissima qualità, tira bene ed è pericoloso. Poi c’è Guler, che gioca nel Real Madrid e che alla sua età può già fare la differenza, e anche Yilmaz”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

