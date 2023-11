Porti, Monti “Asset industriale fondamentale per il Paese”

PALERMO (ITALPRESS) - "Io sono per creare uno strumento centrale di governo dei processi che semplifichi le procedure amministrative delle singole autorità, ma con un livello di burocrazia decisamente inferiore e con possibilità di sviluppare business. I porti sono un asset industriale e non possono essere utilizzati come carrozzoni pubblici o come enti pubblici; devono potersi muovere con facilità perché il mercato non ti aspetta". Lo dice Pasqualino Monti, Presidente AdSP del Mare di Sicilia occidentale, a margine dell'incontro "Noi, il Mediterraneo" a Palermo. xm3/mgg/gtr