ROMA (ITALPRESS) – Al via oggi la campagna pubblicitaria istituzionale “Portala nel cuore”, ideata da Adm in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e volta a sensibilizzare cittadini e turisti sul contrasto a un fenomeno, quello di asportare sabbia, ciottoli, conchiglie e altri materiali naturali dalle spiagge e dai loro luoghi d’origine, assai diffuso e illegale. Oltre a impoverire il paesaggio e a deturpare l’ambiente, tale comportamento costituisce infatti un reato, sanzionabile con una multa. Caterina Murino, Geppi Cucciari e Luigi Datome, tre personalità particolarmente legate alla Sardegna e molto sensibili alla tematica ambientale, hanno deciso di aderire alla campagna prestandosi per la realizzazione di quattro diversi spot incentrati sul rispetto dell’ambiente e della normativa: il primo con tutti e tre i volti noti è uscito il 15 luglio. Il 19 luglio sarà la volta del video con protagonista Caterina Murino, il 22 di quello con Geppi Cucciari, per finire il 26 con Luigi Datome. Gli spot saranno diffusi sui canali social di Adm e Regione Sardegna, sugli schermi dei principali aeroporti e stazioni ferroviarie italiani e sulle più importanti emittenti radiotelevisive sarde.

