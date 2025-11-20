Home Video News esteri Ponte sullo Stretto, Tajani “Sarà importante per la sicurezza del fronte Sud”
Ponte sullo Stretto, Tajani “Sarà importante per la sicurezza del fronte Sud”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Credo che il ponte rappresenti, quando ci sarà, un punto importante nel trasporto e quindi anche per l'evacuazione o per garantire la sicurezza in caso di un attacco da sud, esiste anche il fronte sud, il fianco sud della Nato, quindi bisogna guardare tutto a 360 gradi". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Esteri, sulla possibilità di inserire il ponte sullo Stretto tra le opere nell'ambito del piano di mobilità militare dell'Ue. xf4/ads/mca1