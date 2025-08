Ponte sullo stretto, Santanchè “Allarga le prospettive di sviluppo del turismo”

ROMA (ITALPRESS) – “Un ponte nel futuro, che abbatta le barriere dei signori del no. Un ponte sullo Stretto che allarga le prospettive e lo sviluppo della nostra Italia. Anche per il turismo”. Così sui social la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, commenta il via libera del Cipess al progetto del ponte sullo Stretto.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).