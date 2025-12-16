Ponte sullo Stretto, Pecoraro Scanio “Progetto fallito, Governo dica la verità”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Governo dica la verità sul ponte sullo Stretto: il progetto è fallito". Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde. "Continuare a insistere su questo progetto significa perseverare nell’errore. È tempo di fermarsi, assumersi la responsabilità politica del fallimento e destinare le risorse pubbliche a opere concrete, sostenibili e realmente utili ai territori", conclude. ads/mca1 (Fonte video: Fondazione UniVerde)