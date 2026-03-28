Ponte sullo Stretto, Durigon “Opera strategica, avanti superando gli ostacoli”

MESSINA (ITALPRESS) - "Il Ponte sullo Stretto è un'opera strategica e rappresenta una fase determinante per l'Italia, sia dal punto di vista infrastrutturale che economico". Lo ha detto il sottosegretario di Stato Claudio Durigon, intervenendo a Messina alla manifestazione "L'ora del Ponte". "Collegare stabilmente la Sicilia al continente e all'Europa è una priorità - ha aggiunto -. C'è una chiara volontà da parte del Governo e del Parlamento di portare avanti questo progetto". xr6/tvi/mca2