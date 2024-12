Polverini “Il salario minimo può aiutare, il Governo rifletta”

ROMA (ITALPRESS) - "Il tema vero sono i salari: io che sono sempre stata contraria al salario minimo, oggi dico al mio governo di riflettere un attimo, perché penso che almeno in una prima fase il salario minimo può aiutare". Lo ha detto Renata Polverini, dirigente di Fi, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress. "Ho visto che in tutti i Paesi dove è stato introdotto, almeno all'inizio, ha alzato il livello dei salari. È una riflessione che secondo me va fatta, al di là della questione ideologica. Se siamo arrivati a questo punto significa anche che la contrattazione collettiva non ha funzionato", ha ricordato. "Se fossi il governo proverei a ribaltare la questione dei salari tra chi, sindacati e imprenditori, ha la responsabilità della contrattazione perché se pensiamo di farlo solo con la leva fiscale, rischiamo di mettere tante risorse ma di non procurare quell'effetto necessario", ha concluso Polverini. fsc/mrv