AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sono tranquillo, ho quasi 500 partite ufficiali alle spalle, non mi sento stressato. So che i giocatori sono molto preparati, vogliono creare un bel gruppo e offrire un bello spettacolo”. Michal Probierz ostenta calma e gesso alla vigilia del debutto Euro2024 contro l’Olanda, sebbene sia privo di Robert Lewandowski. “Ha iniziato a lavorare individualmente ieri – fa il punto il ct polacco – Swiderski è tornato in gruppo mentre su Dawidowicz prenderemo una decisione in serata, consultandoci col medico”. “E’ una grande perdita per noi, sappiamo quanto Robert sia importante per la squadra – aggiunge Piotr Zielinski, domani con la fascia di capitano al braccio – Ma non cambia il nostro approccio, vogliamo vincere. L’Olanda? Hanno una grande squadra, nel ranking Fifa sono in alto ma domani non scenderà in campo il ranking e noi daremo tutto per vincere”. “Considerando che come la Francia anche l’Olanda è indicata fra le favorite e che l’Austria è stata una sorpresa negli ultimi mesi, siamo consapevoli di essere in un girone davvero forte”, la chiosa di Probierz.

