Polizza sanitaria a oltre 1,2 milioni dipendenti delle scuole, Valditara “Un ulteriore passo decisivo”

ROMA (ITALPRESS) – È stata pubblicata oggi da Consip la gara europea per l’erogazione di prestazioni sanitarie a favore di tutto il personale scolastico. L’iniziativa, promossa dal ministero dell’Istruzione e del Merito, prevede uno stanziamento complessivo di 320 milioni per il quadriennio 2026-2029 e rappresenta l’ultima fase di un percorso avviato dal ministero dell’Istruzione attraverso un intenso confronto con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni sindacali.

L’obiettivo è garantire una copertura sanitaria integrativa a oltre 1.200.000 dipendenti, includendo anche i docenti con contratto a tempo determinato annuale e quelli con incarico fino al termine delle attività didattiche. Si tratta di un’operazione – si legge in una nota del Mim – che rafforza il welfare del personale scolastico in ragione dell’elevato numero di beneficiari e dell’importanza del servizio svolto.

La polizza sanitaria comprenderà diverse prestazioni, tra cui i ricoveri per grandi interventi chirurgici e per gravi eventi morbosi, compresi gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche e le prestazioni mediche correlate, effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero. Sono inoltre previsti i pacchetti di prevenzione cardiovascolare e oncologica, differenziati per genere, i ricoveri per parto naturale e cesareo, la prevenzione odontoiatrica e le prestazioni per impianti osteointegrati. È prevista, infine, l’attivazione di un tariffario agevolato per ulteriori prestazioni sanitarie presso strutture convenzionate, esteso anche ai familiari degli assicurati.

“Oltre 1.200.000 lavoratori della scuola avranno per la prima volta un’assicurazione sanitaria gratuita. Si tratta di un ulteriore passo verso un sistema di welfare moderno e strutturato che valorizza il fondamentale ruolo svolto dal personale scolastico. Investire nella salute di chi ogni giorno lavora per la formazione dei nostri giovani significa riconoscere concretamente il valore della scuola”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).