TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “Il futuro della Sicilia riparte dalle politiche giovanili. Spieghiamo le vele?”: Questo il titolo della Prima conferenza regionale sulle politiche giovanili promossa da ANCI Sicilia, attraverso il Coordinamento per le politiche giovanili dell’Associazione e i giovani amministratori, che si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi di Taormina, sabato 9 novembre, alle ore 10.

L’evento, si legge in una nota, è finalizzato ad avviare un percorso che prenda spunto dalle proposte e dalle buone pratiche che vengono dai territori per creare nuove opportunità nella programmazione delle politiche in favore dei cittadini under 35.

Partire dalle esigenze dei giovani e dalle loro aspirazioni per sviluppare una visione integrata delle diverse politiche che li riguardano, individuando prioritariamente i diversi livelli d’intervento, può rappresentare il primo passo per invertire la rotta investendo in un futuro che metta al centro l’innovazione e la forza propulsiva dei giovani. Migliorare e qualificare l’offerta formativa professionale e universitaria, anche attraverso iniziativeche agevolino la transizione dei giovani dalla scuola al mercato del lavoro, è la base da cui partire per incentivare i nostri giovani a restare.

Si tratterà di un’occasione di approfondimento che coinvolgerà i giovani, le Consulte giovanili i consiglieri, gli assessori, in particolare quelli con delega alle politiche giovanili e i sindaci, per iniziare ad individuare le azioni e le politiche che consentano di arginare il fenomeno dell’emigrazione giovanile, evitando che le energie più fresche delle nostre comunità vadano a studiare, a lavorare e di conseguenza a vivere fuori dalla Sicilia e in molti casi anche all’estero.

Tutti questi aspetti saranno approfonditi grazie alla presenza di esperti del settore che affronteranno anche temi più specifici come il servizio civile, l’Erasmus +, la riduzione del divario generazionale e la progettualità per le politiche giovanili.

– foto Anci Sicilia, locandina conferenza regionale sulle politiche giovanili –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]