MILANO (ITALPRESS) – Il Politecnico di Milano si afferma nuovamente tra le eccellenze accademiche globali nella nuova edizione del QS World University Rankings by Subject 2025, conquistando il 6° posto mondiale in Design, il 7° in Architettura e il 21° in Ingegneria. L’Ateneo rafforza così la propria leadership nei tre settori portanti che ne delineano l’identità e, allo stesso tempo, registra avanzamenti in tutte le aree disciplinari in cui è presente.

In un panorama che ha preso in esame oltre 5200 università, di cui 1747 entrate in classifica, il Politecnico di Milano cresce in Arti e Discipline Umanistiche (Arts & Humanities), passando dal 60° al 50° posto; in Scienze Naturali (Natural Sciences), salendo dal 129° al 113°; e in Scienze Sociali e Management (Social Sciences & Management), migliorando la posizione dal 100° al 91° posto. Per la prima volta, inoltre, riceve punteggi anche nell’area Scienze della Vita e Medicina (Life Sciences & Medicine), pur non accedendo ufficialmente alla graduatoria, a testimonianza di una sempre più marcata vocazione interdisciplinare e delle nuove collaborazioni in campo medico-scientifico. Tra i risultati di maggior rilievo figurano il 12° posto mondiale in Ingegneria Meccanica, Aerospaziale e Manifatturiera (Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering), il 13° posto in Ingegneria Civile e Strutturale (Civil & Structural Engineering) e il 26° in Data Science & AI.

“Il Politecnico di Milano conferma il suo posizionamento tra le università di eccellenza a livello globale. Il miglioramento trasversale in tutte le aree prese in esame riflette un metodo diffuso, un’unità di intenti e un approccio che sempre di più ci caratterizza come istituzione e come riferimento per la comunità internazionale. – commenta la Rettrice, Donatella Sciuto – Questo posizionamento riflette non solo l’elevata qualità della didattica e della ricerca, ma anche la capacità del Politecnico di Milano di rispondere alle sfide contemporanee con un approccio interdisciplinare e innovativo”.

Il punteggio particolarmente elevato nell’Employer Reputation, uno degli indicatori di QS, rivela che i laureati del Politecnico di Milano non solo trovano lavoro rapidamente, ma sono anche fortemente apprezzati dai datori di lavoro italiani e internazionali, per competenze e capacità di innovazione. L’altro aspetto premiato è l’International Research Network (IRN), che riconosce la capacità di intrecciare collaborazioni scientifiche di respiro globale.

