MILANO (ITALPRESS) – Procedure innovative e minimamente invasive per trattare la stenosi aortica, piattaforme robotiche per intervenire in caso di infarto miocardico acuto e la prima sostituzione trans-catetere della valvola mitrale, condotta per uso compassionevole, per curare l’insufficienza mitralica: l’IRCCS Policlinico San Donato di Milano è riconosciuto come un’eccellenza nella cura delle malattie cardiovascolari, dove intravedere già il futuro della cardiologia interventistica. Il dottor Francesco Bedogni, direttore delle Unità di Cardiologia Clinica, Interventistica e di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) all’IRCCS Policlinico San Donato, ci ha spiegato alcune delle procedure più innovative della sua area, partendo dalla differenza fra una coronarografia classica, rispetto a una con valutazione del flusso coronarico, eseguita con strumentazioni avanzate di analisi del flusso sanguigno, per ottenere una valutazione più accurata della problematica coronarica. “La coronarografia è il metodo standard per eseguire una diagnosi di malattia coronarica e per predisporci al suo trattamento. L’esame consente di rilevare eventuali punti in cui le coronarie sono ristrette (stenosi) o chiuse (occlusioni) e di programmare eventuali interventi, come, ad esempio, l’angioplastica coronarica. Grazie ai passi avanti della diagnostica per immagini, applicata al cuore, durante le attuali procedure di coronarografia è possibile anche una valutazione funzionale del flusso sanguigno oltre ad un’accurata analisi delle caratteristiche della placca con eco intravascolare o con OCT in tempo reale, per poter trattare il paziente nel modo più opportuno”.

L’IRCCS Policlinico San Donato vanta il primato in Italia per l’Impianto Transcatetere di Valvola Aortica (TAVI). “Avere la possibilità – ha detto ancora Bedogni a Italpress – di trattare i pazienti con una tecnica mininvasiva, in anestesia locale, inserendo una protesi, che viene compressa all’interno di un catetere, introdotto nell’arteria femorale e fatto avanzare fino a raggiungere la valvola stenotica, rappresenta un indubbio vantaggio per i pazienti anziani o a più alto rischio, sia in termini di recupero, sia evitando la circolazione extracorporea”. Il Policlinico San Donato è, poi, l’unico centro in Italia a disporre di una piattaforma di assistenza robotica di ultimissima generazione, ‘Robocath’, in grado di assicurare standard qualitativi elevatissimi nel campo dell’angioplastica e dell’interventistica periferica o carotidea, con il vantaggio non secondario di una totale protezione dai raggi x e di una minore esposizione radiologica dell’operatore. “Il robot – ha spiegato ancora il dottor Bedogni – è già stato ampiamente utilizzato in chirurgia. Questi sono i primi esperimenti, per quanto riguarda la cardiologia interventistica. Riusciamo a essere estremamente precisi nella navigazione all’interno del sistema vascolare, muovendo dei semplici joystick, e con l’ulteriore vantaggio di standardizzare la procedura per tutti gli operatori”.

Guardando al futuro del trattamento dell’insufficienza mitralica, all’IRCCS Policlinico San Donato è stata eseguita, su base compassionevole, su un uomo di 81 anni, la prima sostituzione transcatetere della valvola mitrale (TMVR), in Italia, con il dispositivo CardioValve RM XL: “Il presente della valvola mitrale è la sua riparazione. La procedura utilizza una «clip» che è una sorta di graffetta che viene agganciata sui lembi della valvola mitrale e consente di ridurre l’insufficienza valvolare che costituisce un’evenienza molto comune nei pazienti anziani ed in scompenso. Stiamo, però, già sperimentando diversi altri dispositivi per cui, in futuro, si potrà probabilmente affiancare questo trattamento con la sostituzione della valvola stessa, che potrebbe diventare una nuova alternativa per il trattamento dei pazienti con insufficienza mitralica severa a rischio operatorio elevato o proibitivo”, ha concluso il dottor Francesco Bedogni.

-foto f03/Italpress-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]