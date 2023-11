PALERMO (ITALPRESS) – La dottoressa Rossella De Luca, psico-oncologa dell’U.O.C. di Oncologia Medica del Policlinico e Coordinatrice Regionale della Società scientifica di Psico-oncologia (SIPO), è stata eletta nel Consiglio Direttivo Nazionale della SIPO per il quadriennio 2023-2027.

L’elezione è avvenuta nell’ambito del XVII Congresso Nazionale che si è tenuto a Brescia dal 9 al 11 novembre.

Il nuovo Consiglio direttivo intende promuovere e migliorare la qualità della cura psico-oncologica e lavorare per la tutela dei diritti dei pazienti oncologici, tema che dal 2018 Rossella De Luca promuove da Coordinatrice regionale della Società scientifica. Nel programma del nuovo direttivo, presieduto da Angela Piattelli, vi sono l’approvazione della legge nazionale sulla Psico-Oncologia e l’istituzione del profilo professionale dello Psico-Oncologo e della scuola di specializzazione allo scopo di migliorare la qualità della cura psico-oncologica in Italia.

