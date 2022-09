ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda di Formula 1. Sul circuito di casa il pilota olandese ferma il tempo nel Q3 in 1’10″342 e scatterà davanti a tutti in gara. In prima fila con il campione del mondo in carica partirà la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, dietro per appena ventuno millesimi. In seconda fila l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz e Lewis Hamilton su Mercedes, mentre Sergio Perez con l’altra Red Bull ha ottenuto il quinto tempo e andando a muro nell’ultimo tentativo ha chiuso i giochi non consentendo a George Russell (Mercedes) di migliorarsi. Il pilota britannico partirà in terza fila accanto al messicano, in quarta fila Lando Norris su McLaren e Mick Schumacher (Haas), quinta fila per Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e per Lance Stroll, con il canadese dell’Aston Martin che per problemi alla monoposto non ha potuto prendere parte al Q3.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

