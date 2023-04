ROMA (ITALPRESS) – Inarrestabile Sofia Raffaeli alla World Cup di Ginnastica Ritmica di Tashkent, in Uzbekistan. L’Agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato vince la medaglia d’oro in tutte e quattro le finali di specialità, trasmesse in diretta su La7d. Dopo aver sbaragliato la concorrenza ieri nel concorso generale, la ginnasta di Chiaravalle, allenata alla Ginnastica Fabriano da Julieta Cantaluppi che l’ha accompagnata in gara, non ha lasciato spazio alle rivali in nessuna final eight. La campionessa del mondo in carica ha aperto il programma di oggi al cerchio conquistando subito la vetta della classifica con 34.850 punti davanti alla tedesca Kolosov (32.400) e all’uzbeka Ikromova (32.150). Medesime prime due posizioni anche alla palla: la nostra “Formica atomica” – come l’hanno soprannominata le sue compagne di club – con il personale di 33.850 si impone su Margarita Kolosov, seconda con 31.300 e sulla slovena Vedeneeva, bronzo con 31.250.

Oro per Raffaeli anche alle clavette con 33.850 punti e al nastro con 32.700 punti. Cinque medaglie d’oro che si aggiungono alle otto conquistate nelle prime due tappe del circuito internazionale di Coppa del Mondo (Atene e Sofia) e che quindi portano a quota 13 il bottino del “Vulcano di Chiaravalle” sulla Road to Milano 2023.

foto: Ufficio stampa Federginnatsica/Simone Ferraro

