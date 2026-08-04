Poker d’oro per Pellacani agli Europei, vince anche nel trampolino dai 3 metri

IPA87198067 - Chiara PELLACANI of Italy competes in the Women 1m springboard event during the Day Three for the European Aquatics Championships Paris 2026 at at Centre Aquatique Olympique on August 2, 2026 in Paris, France. (Photo by Daniel Derajinski/Icon Sport/Sipa USA)

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Chiara Pellacani domina nel trampolino da 3 metri agli Europei di tuffi, in corso a Parigi. Dopo l’oro nel trampolino da un metro, nel sincro misto 3 metri e nel Team Event, la 23enne romana si mette al collo la quarta medaglia d’oro della manifestazione. Sono 358.05 i punti messi insieme da Pellacani, che precede la britannica Yasmin Harper, argento con 318.70 punti. Bronzo a Nadezhda Trifonova, in rappresentanza degli Atleti Neutrali con 312.40 punti. Ai piedi del podio c’è Elisa Pizzini, quarta con 306.25 punti.
Si tratta della quinta medaglia d’oro – la 14esima in totale – agli Europei di Parigi per l’Italia, che si conferma al secondo posto nel medagliere, dietro solamente alla Gran Bretagna.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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