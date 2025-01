PLOVDIV (BULGARIA) (ITALPRESS) – Sono quattro gli sciabolatori italiani qualificati per il tabellone principale della gara individuale maschile, in programma domani, nella tappa di Coppa del Mondo a Plovdiv. Erano già ammessi di diritto, in virtù del proprio posizionamento nel ranking internazionale, il rientrante Luigi Samele e Michele Gallo. Fin dopo la fase a gironi, chiusa con sei vittorie in altrettanti assalti, si è poi assicurato il pass anche Pietro Torre. Attraverso i turni preliminari, inoltre, ha staccato il biglietto per i migliori 64 pure Edoardo Cantini, grazie ai successi sul bulgaro Gospodinov e sul kazako Chuprakov.

Out nel match decisivo per la qualificazione, invece, Dario Cavaliere, Giorgio Marciano e Giacomo Mignuzzi, mentre precedentemente si erano fermati Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani e Mattia Rea. Un appuntamento nato non certo nel segno della fortuna per la sciabola maschile azzurra: infatti, dopo il forfait di Luca Curatoli, costretto a saltare la trasferta in Bulgaria per un problema fisico, questa mattina la truppa del CT Nicola Zanotti ha perso anche Matteo Neri che, durante il riscaldamento, ha accusato un risentimento muscolare a seguito del quale, d’intesa con lo staff medico e il Commissario tecnico, ha preferito a scopo precauzionale ritirarsi dalla competizione per evitare rischi. Domani, dunque, giornata clou delle due gare individuali per la tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Plovdiv: nella competizione femminile in pedana nove azzurre mentre saranno quattro i rappresentanti dell’Italia nella prova maschile. Domenica la chiusura con le gare a squadre.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

